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"الصعيد بيحبك يا ريس ونورت المنيا" يتصدران تويتر ترحيبا بزيارة السيسي للمنيا

الخميس، 02 مارس 2023 04:09 م
"الصعيد بيحبك يا ريس ونورت المنيا" يتصدران تويتر ترحيبا بزيارة السيسي للمنيا
كتبت ريهام عبد الله

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#الصعيد_بيحبك_ياريس و #نورت_المنيا_ياريس .. هاشتجان تصدر قائمة الأكثر تداولا فى موقع تويتر، اليوم الخميس، تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمحافظة المنيا، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة في المحافظة.
 
الصعيد بيحبك يا ريس ....
الصعيد بيحبك يا ريس ....
 
 
ورحب مغردو تويتر، بزيارة الرئيس لمحافظة المنيا، كما عبروا عن سعادتهم بزيارة الرئيس للمحافظة، فيما غرد البعض قائلا :"شعب مصر كله بيحبك يا ريس"، وغرد أخر :" النهارده الريس حضر مع أهالى قرية الفطار، واتكلم معاهم، وسمع كل احتياجاتهم، شايف انى دى لفتة حلوة لأنه بكده حسسهم ان مفيش فروقات خالص، ودا خلاهم يتكلموا براحتهم، بصراحة، انا مشفتش رئيس عمل زى اللى هو عمله النهارده".
 
فيما غرد آخر: "القري في المنيا بقت شكلها تحفه بجد، التطورات رهيبه بسبب مبادرة حياه  كريمه بجد شكل الشوارع اتغير حتي الاهالي نفسهم مش مصدقين وكفايه بجد ان الريس وفرلهم محطات غاز ومكاتب بريد غير مراكز الخدمات".
 
وقال مواطن :" الصعيد بيحبك ياريس.. خطوات رائعة حقيقية غاية في الحب والدعم من سيادة الرئيس تجاه أهالي المنيا والصعيد بشكل عام، حلم كل طفل وكل شاب في الصعيد بيتحقق النهارده إحساس إنه بقى قادر يحلم ويتعلم في مدارس متكاملة مفيش احسن من كده دعم".
 
 
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