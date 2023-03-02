الصحة تكشف برنامج تطعيمات المسافرين للحج للوقاية من الأمراض

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، التطعيمات اللازمة للحجاج ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام 2023، حيث تتضمن التطعيمات الضرورية لأداء مناسك الحج تطعيم فيروس كورونا والالتهاب السحائى والأنفلونزا الموسمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الكورونا يمكن الحصول علية من مراكز لقاحات كورونا وكذلك الجرعات التنشيطية وتابعت وزارة الصحة والسكان: لا بد من الحصول على لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية على أن يكون مع الحاج شهادة كيو أر كود تثبت ذلك وأضافت الوزارة أنه ينبغى أن يكون الحاج حاصلا على أخر جرعة قبل السفر بـ 6 شهور.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الالتهاب السحائى هام وينبغى أن يكون المسافر معه شهادة تثبت حصولة على جرعة واحدة من اللقاح الرباعى ضد فيروس الالتهاب السحائى كما يجب تلقى اللقاح بفترة قبل السفر لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات ويمكن الحصول على شهادة التطعيم من مكاتب الصحة والتطعيمات الدولية الموجودة بكل المحافظات.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى تصريح اليوم أن الفحوصات للمسافرين للحج تتم فعليا والمستشفيات خصصت فرق طبية لإجراء الفحوص الطبية للمسافرين وذلك لاستكمال اوراق السفر ضمن حج القرعة وتابع: تم تجهيز المعامل وعيادات الكشف الخارجية لاستقبال الراغبين فى الحج.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الفحص ضرورى للاطمئنان على صحة الحاج قبل مغادرة البلاد مضيفا أن نتائج التحاليل والفحص الطبى المقرر اجرائها سيتم ارسالها الكترونيا وتابع : البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى سيتم ارسالها من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحد باسم وزارة الصحة أن الشخص الدى يتم فحصة يقوم بسداد رسوم الكشف الطبى للحج مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه، وتابع: لا يمكن تزوير النتائج أو ضربها مطلقا وهناك شفافية كاملة فى النتائج