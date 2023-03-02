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"الصحة" تعلن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم 2023

الخميس، 02 مارس 2023 10:33 ص
"الصحة" تعلن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم 2023 حجاج بيت الله الحرام
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج ، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9  إلى 2 ظهرا مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج طبقا للنموذج الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وهى:- 

1- صورة دم كاملة

2- تحليل وظائ كبد

3-تحلي وظائف كلى

4- اشعة عادي على الصدر

وكشفت وزارة الصحة والسكان، بدء تلقي طلبات حجاج القرعة بداية من الثلاثاء، وأوضحت أن هناك مجموعة من الأمراض حددتها الوزارة المصابين بها لن يصرح لهم بالسفر لاداء مناسك الحج هذا العام  .

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من :-

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى

2- مرضى تليف الرئة

3- حالات السمنه المفرطة المرضية

4- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية.

 

 


الصحة

منظومة الحج

الاجراءات الطبية للحج

حج 2023

التحاليل الطبية للحج



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