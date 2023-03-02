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الصحة العالمية: الإبلاغ عن أكثر من 4.8 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 02 مارس 2023 06:46 م
الصحة العالمية: الإبلاغ عن أكثر من 4.8 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
كتبت أمل علام

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ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 4.8 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وأكثر من 39 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 26 فبراير الماضيين.
 
وأضافت المنظمة - في بيان اليوم الخميس أن هذا العدد يمثل انخفاضا قدره 76% و66% على التوالي مقارنة بالأيام الثمانية والعشرين السابقة.
 
وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 758 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى العالم، وذلك منذ بداية الوباء وحتى 26 فبراير 2023 في الوقت الذي تم الإبلاغ عن أكثر من 6.8 مليون حالة وفاة على مستوى العالم في نفس الفترة.
 
 

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