الصحة العالمية: الإبلاغ عن أكثر من 4.8 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أمل علام

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 4.8 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وأكثر من 39 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 26 فبراير الماضيين.

وأضافت المنظمة - في بيان اليوم الخميس أن هذا العدد يمثل انخفاضا قدره 76% و66% على التوالي مقارنة بالأيام الثمانية والعشرين السابقة.