السيطرة على حريق مزرعة نخيل فى الواحات البحرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل بقرية البويطى بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات، بعد انتقال سيارات الإطفاء إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة أشجار بقرية البويطى بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران شبت داخل مزرعة نخيل وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

حريق



حريق



حريق