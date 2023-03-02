السجن 3 سنوات لشخصين لضبطهما بحوزتهما 24 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من " م.ف.ا" و"م.ع.ب" وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة والتعاطى.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 30192 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ،يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه بناء علي معلومات سرية مفادها قيام المتهم الأول " م.ف ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما دراجة نارية لتسهيل إتجاره، فانتقلت قوة أمنية إلي مكان تواجده، فابصرته يقوم بعملية الاتجار مع المتهم الثاني "م.ع.ب" عاطل، فتم إلقاء القبض عليهما وضبط الدراجة النارية، وعثر بحوزة المتهم الأول علي علبة بلاستيكية تحوي بداخلها 22 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض نصل كتر، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي عدد اثنين قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقر الأول بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة والدراجة النارية لتسهيل عملية الاتجار،وأقر الثاني بحوزته للمخدر بقصد التعاطي.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما علي ذمة التحقيقات ،وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن قطع الحشيش المضبوطة بحوزته المتهم الأول وزنت 17.76جراما، والقطعتان بحوزة المتهم الثاني لمخدر الحشيش وزنت 2.73 جراما وأن السلاح الأبيض المضبوط نصل الكتر وجد ملوث بالحشيش، وأمرت باحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.