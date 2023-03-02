الرئيس السيسي يقبل رأس والدة شهيد.. ويؤكد: "أنا أتشرف بيكى"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تناوله الإفطار مع أهالى قرية المعصرة بمحافظة المنيا، على تقبيل رأس والدة أحد الشهداء.

وقال الرئيس السيسي، خلال تناول الإفطار: "أختي بتقول أنا والدة شهيدة.. الاستقرار اللي حصل ده تمنه ولاد كتير من ولاد مصر.. وبنات كمان من بنات مصر.. وأنتوا شوفتوا هنا في المنيا في كتير من محافظات.. حاولوا يعملوا الفتنة علشان يخربوا بلدنا.. والبلد تسع لينا كلنا وقدنا 10 مرات.. اللى دفع التمن في الاستقرار مش الإرادة.. اللى منع ده كل أسرة مصرية زي أختي اللى قدمت ابنها ومحدش شافها.. ومحدش يعرفها.. وأنا اتشرف بيكي.. مهما كرمنا مش عملنا حاجة.. ويديكي العافية والصحة ويصبرك ويراضيكي".