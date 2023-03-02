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الرئيس السيسي يزور المنيا اليوم لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير

الخميس، 02 مارس 2023 09:38 ص
الرئيس السيسي يزور المنيا اليوم لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم محافظة المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة.

تأتى زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

 

 


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