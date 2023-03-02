الرئيس السيسي من المنيا: أرسلت قوات لحماية الصعيد فى 2013 لمنع حرب أهلية

إبراهيم حسان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرسائل الهامة خلال افتتاحه عددا من المشروعات الهامة بمحافظة المنيا، قائلا: "أنا مش قلقان وعايز أقولكم كلكم.. أوعوا أبدا كلكم حد فيكم يقلق أو يخاف من بكرة.. بكرة بفضل الله سبحانه وتعالى أحسن من النهاردة ولازم تكونوا متأكدين من ده".

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته: "افتكروا 2013 وأنتوا تعرفوا اللي أنا بقوله حقيقة.. ولو أنتوا افتكرتوا الوقت الصعب ده هتعرفوا إن قد إيه كنا في خطر شديد جدا.. خلوا بالكم أنا أرسلت قوات في خلال 10 ساعات في أعقاب اللي حصل، علشان تحمي وتؤمن الصعيد من محاولة التدمير والتخريب والتضييع، علشان نمنع فتنة وحرب أهلية في مصر".

وأكمل الرئيس بالقول: "أنا أدلل على ده، إن ربنا وقف معانا وحمى الناس الطيبة البسيطة دي، زي كل أسرة بشوفها في كل حتة في مصر ربنا نجاهم وأمنهم وسلمهم، يبقى تفتكروا مش هيكمل فضله علينا؟ لا هيكمل فضله علينا وهيعيننا وهتشوفوا".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الذين لا يريدون لمصر خيرا في رسالته للمصريين، قائلا: "أنتو هتشوفوا كتير جدًا لأن هما في حرب معانا على طول، والله هما مش فاهمين ومش عارفين، ديما كل الأدوات اللي ممكن تُستخدم بيستخدموها.. الكذب والغش والاشاعات والافتراء والادعاء والتزييف.. ده منهجهم، وأنا أقول للمعنيين بالأمر، خلوا بالكم المصريين بقالهم 10 سنين عايشين في الكلام ده وأنتوا خايفين إزاي.. أنا مش قلقان علشان ربنا وكفى به، ثم علشان كل أسرة مصرية واقفة جنبي".