اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي من المنيا: أرسلت قوات لحماية الصعيد فى 2013 لمنع حرب أهلية

الخميس، 02 مارس 2023 03:45 م
الرئيس السيسي من المنيا: أرسلت قوات لحماية الصعيد فى 2013 لمنع حرب أهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرسائل الهامة خلال افتتاحه عددا من المشروعات الهامة بمحافظة المنيا، قائلا: "أنا مش قلقان وعايز أقولكم كلكم.. أوعوا أبدا كلكم حد فيكم يقلق أو يخاف من بكرة.. بكرة بفضل الله سبحانه وتعالى أحسن من النهاردة ولازم تكونوا متأكدين من ده".

 

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته: "افتكروا 2013 وأنتوا تعرفوا اللي أنا بقوله حقيقة.. ولو أنتوا افتكرتوا الوقت الصعب ده هتعرفوا إن قد إيه كنا في خطر شديد جدا.. خلوا بالكم أنا أرسلت قوات في خلال 10 ساعات في أعقاب اللي حصل، علشان تحمي وتؤمن الصعيد من محاولة التدمير والتخريب والتضييع، علشان نمنع فتنة وحرب أهلية في مصر".

 

وأكمل الرئيس بالقول: "أنا أدلل على ده، إن ربنا وقف معانا وحمى الناس الطيبة البسيطة دي، زي كل أسرة بشوفها في كل حتة في مصر ربنا نجاهم وأمنهم وسلمهم، يبقى تفتكروا مش هيكمل فضله علينا؟ لا هيكمل فضله علينا وهيعيننا وهتشوفوا".

 

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الذين لا يريدون لمصر خيرا في رسالته للمصريين، قائلا: "أنتو هتشوفوا كتير جدًا لأن هما في حرب معانا على طول، والله هما مش فاهمين ومش عارفين، ديما كل الأدوات اللي ممكن تُستخدم بيستخدموها.. الكذب والغش والاشاعات والافتراء والادعاء والتزييف.. ده منهجهم، وأنا أقول للمعنيين بالأمر، خلوا بالكم المصريين بقالهم 10 سنين عايشين في الكلام ده وأنتوا خايفين إزاي.. أنا مش قلقان علشان ربنا وكفى به، ثم علشان كل أسرة مصرية واقفة جنبي".


السيسي

الرئيس السيسي

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اخبار حياة كريمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

اخبار الرئيس السيسي

المنيا

تنمية الصعيد

تنمية المنيا

حياة كريمة في المنيا

زيارة السيسي للمنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة