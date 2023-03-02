الرئيس السيسي لمتطوعى حياة كريمة: بشكركم على جهدكم.. حاجة تفرح وتشرف.. فيديو

كتب سمير حسنى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل التطوعي في مشروعات حياة كريمة قائلا: "بشكركم على الجهد اللى انتوا بتعملوه وحقيقى حاجة تشرف وتفرح ..دي ثالث محافظة ادخل فيها الاقيهم موجودين.. طبعا كل محافظة بتقدم شبابها.. حاجة تسعد وكمان المفروض انتوا كما تكونوا سعداء وفخورين باللى انتوا بتعملوه لأن احنا سعداء وفخورين بالعمل اللى انتوا بتعلموه".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش زيارته لمحافظة المنيا: "متحرموش باقى شباب المحافظة والشباب الصغير.. فهمومهم ان ده جميل قوى ونعمل حاجة حلوة قوي لبلدنا ونشتغل عليها .. شايفين المنظر بقا عامل ازاى بيكم؟ ونقدر نعمل اكتر من كده بكتير.. متشكر جدا باسمى واسم كل المصريين وباسم المحافظة بنشكركم شكرا جزيلا".