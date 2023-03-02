الرئيس السيسي لأهل المنيا: نحتاج الإخلاص والعمل.. والدولة تخفف الأعباء

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع سيدة من محافظة المنيا تطرقت في حديثها عن الرقابة على المشروعات الجديدة.

وقال الرئيس خلال الفعالية: "انتى بتتكلمي عن الرقابة.. الرقابة من مين وعلى مين؟.. اللى شغالين دول احنا، ومش معناه إنه مفيش رقابة.. انتبهوا.. اللى بيشتغلوا أهالينا وإن قصروا.. الحكومة مش الناحية التانية وده أمر خطير اتعمل خلال السنين فاتت.. وهو اللى أدى لمشكلة في 2011.. الحكومة في حتة وبقية الشعب في حتة، فبقت الحكومة عدو، والعدو نهده.. الحكاية اتعملت كده، لو ماخدناش بالنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تناول الإفطار مع أهالي قرية المعصرة: "الجهاز الإداري فيه 6 ملايين يعني 6 ملايين أسرة يعني 30 مليون مواطن.. لو الأسرة 5 أفراد أب وأم من 2 – 3 أطفال.. 30 مليون.. طب النهارده هنا في موظفين قاعدين معانا طبعا.. فيه هنا مسئولين أكيد.. انتى تقولي بقي هننتهز الفرصة إنك موجود وأكد على كل مسئول معانا في المنيا يخلي باله من شغله.. يبقي احنا كده بنتكلم كلام مناسب للظروف الحياتية بتاعتنا.. ويارب أقدر وأسمع وأعمل".

وتابع الرئيس السيسي: "كمان نقول لبعضنا هنا، إن أخويا وأبويا وابني اللى شغال في مكان ما، البلد محتاجة إخلاصك وأمانتك وعملك.. الإخلاص والأمانة والعمل.. وانتوا بتشوفوا دول أكبر مننا وأغلى مننا.. بتعاني من ده.. أتمنى من الله نفضل متماسكين شعب ودولة، واحنا من جانبها دولة تخفيف ما أمكن على الناس، احنا مع بعض بنعملها.. طول ما احنا بخير وسلام وأمان.. الحمد لله رب العالمين.. الحمد لله رب العالمين.. متشكرين وكل سنة وانتم طيبين".

وقال الرئيس السيسي، في نهاية كلمته: " أنا سعيد بيكم واتشرف بيكم.. اطمنوا على مصر بيكم.. مصر قايمة بيكم.. وبتطلع بيكم.. وهتطلع لقدام بيكم انتم".