أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %.
الرئيس السيسي: زيادة برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25 %الخميس، 02 مارس 2023 03:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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