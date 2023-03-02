اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 04:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: زيادة برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25 %

الخميس، 02 مارس 2023 03:17 م
الرئيس السيسي: زيادة برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25 % الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %.
 
 

السيسي

الرئيس السيسي

حياة كريمة

زيارة السيسي للمنيا

تنمية الصعيد

تنمية المنيا

حياة كريمة في المنيا

مبادرة حياة كريمة

اخبار حياة كريمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

اخبار الرئيس السيسي

المنيا



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشاهد عرضًا فنيًا بمشاركة كورال جامعة المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 02:44 م

الفنان محمد عدوية يشارك في فقرة فنية أمام الرئيس السيسي بالمنيا

الخميس، 02 مارس 2023 02:51 م

الحكومة: 14 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطرق بالمنيا وتوفير 81 ألف فرصة عمل

الخميس، 02 مارس 2023 02:51 م

الرئيس السيسي يكرم نماذج ملهمة بمختلف المجالات فى محافظة المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 03:04 م

الرئيس السيسي: ماضون فى استكمال مسيرة البناء والتنمية

الخميس، 02 مارس 2023 03:13 م

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبدء صرفها أول أبريل 2023

الخميس، 02 مارس 2023 03:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة