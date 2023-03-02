اليوم السابع
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الرئيس السيسي: العالم يمر بأزمة كبيرة ونحاول ألا تنعكس على حياة الناس

الخميس، 02 مارس 2023 03:36 م
الرئيس السيسي: العالم يمر بأزمة كبيرة ونحاول ألا تنعكس على حياة الناس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأزمة التي تمر بالعالم هي أزمة كبيرة، موضحًا: " الأزمة اللى بتمر بالعالم أزمة كبيرة، ومش ببالغ في ده، وأكيد انتوا متابعين اللى بيحصل .. بنحاول بقدر الإمكان ألا ينعكس اللى بيحصل والآثا على حياة الناس أكتر من اللازم .
 
 
 
أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة في محافظة المنيا، يعني تقول بعد كل الضغط اللى احنا فيها دي وانت بتقول بتحاولوا متخلوش الآثار تبقى قوية علينا صدقوني اه بنحاول.. طيب السؤال بقى انت مش خايف؟.. أنا مش خايف لأن ربنا موجود، وهو قادر".
 
تابع الرئيس: "أثناء لقاء الإفطار مع أهالينا في المنيا فيه شابة قالتلي عاوزة اسالك سؤال قلتلها اتفضلى بتقولى انت مش خايف؟ قلتلها لا مش خايف، تقصد إن هي عاوزه تطمن على بكره، وده أمرمهم قوي، وبقول دائما عاوزين يعملوا حاجة واحدة بس.. يفقدوكم الثقة في أنفسكم وفينا، دا المطلوب يعملوه".
 
أكمل الرئيس: "عاوز أقول حاجة الكلام مش للناس اللى في القاعة .. الكلام ده بقوله لكل الناس الموجودة في مصر وبتسمعنا "أنا مش قلقان خالص والإجراءات اللى بنعملها بنحاول نخفف الآثار الصعبة  للأزمة على الناس كلها، ودايما بنتحرك ونفكر والتفكير بتاعنا وربنا بيهدينا بالإجراءات اللى تسهل الأمور ".
 

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