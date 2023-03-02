الرئيس السيسي: الحكومة مش فى الناحية التانية من الشعب.. ومسئوليها من أهالينا

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إحدي سيدات محافظة المنيا قائلا: "انتى بتتكلمي عن الرقابة.. الرقابة من مين وعلى مين.. اللى شغالين دول احنا.. ومش معناه أنه مفيش رقابة.. انتبهوا.. اللى بيشتغلوا دول أهالينا وإن قصروا.. الحكومة مش في الناحية التانية.. وده أمر خطير اتعمل خلال السنين اللى فاتت.. وهو أدى إلى مشكلة في 2011.. محاولة تصدير أن الحكومة فى حتة وبقية الشعب فى حتة.. وعمل الحكومة عدو.. فالعدو نعمل فيه ايه.. نهده.. الحكاية اتعملت كده.. لو مش خدنا بالنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تناول الإفطار مع أهالي قرية المعصرة، حيث حرص الرئيس السيسي على التواجد مع أهل القرية: "الجهاز الإداري فيه 6 ملايين يعني 6 ملايين أسرة يعني 30 مليون مواطن.. لو الأسرة 5 أفراد أب وأم من 2 – 3 أطفال.. 30 مليون.. طب النهاردة هنا في موظفين قاعدين معانا طبعا.. مش كده.. وفيه هنا مسئولين أكيد.. انتى تقولي بقي هنتهز الفرصة أنك موجود وأكد على كل مسئول معانا في المنيا يخلي باله من شغله.. يبقي احنا كده بنتكلم كلام مناسب للظروف الحياتية بتاعتنا.. واسمع منك يارب أقدر أسمع وأعمل".