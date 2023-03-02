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الرئيس السيسى يستجيب لطلب تلميذ بمدرسة المتفوقين للعلوم فى المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 01:40 م
الرئيس السيسى يستجيب لطلب تلميذ بمدرسة المتفوقين للعلوم فى المنيا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب أحد تلاميذ بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنيا الجديدة.

ووقع الرئيس السيسي على نموذج صورة، بعد طبعها بأحد آلات التصوير التي ابتكرها طلاب المدرسة.

كان الرئيس السيسي قال خلال تناول الإفطار مع عدد من أهالي ومواطني المنيا: "أختي بتقول أنا والدة شهيدة.. الاستقرار اللي حصل ده تمنه ولاد كتير من ولاد مصر.. وبنات كمان من بنات مصر.. وأنتوا شوفتوا هنا في المنيا في كتير من محافظات.. حاولوا يعملوا الفتنة علشان يخربوا بلدنا.. والبلد تسع لينا كلنا وقدنا 10 مرات.. اللى دفع التمن في الاستقرار مش الإرادة.. اللى منع ده كل أسرة مصرية زي أختي اللى قدمت ابنها ومحدش شافها.. ومحدش يعرفها.. وأنا اتشرف بيكي.. مهما كرمنا مش عملنا حاجة.. ويديكي العافية والصحة ويصبرك ويراضيكي".

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