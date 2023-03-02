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الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة ويشهد عروضًا فنية

الخميس، 02 مارس 2023 12:45 م
الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة ويشهد عروضًا فنية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة، ويشهد عددًا من العروض الفنية بالمسرح المدرسي.

وكان عدد من أهالي قرية المعصرة بمركز ملوي، قد رحبوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة المنيا، وقالت إحدى السيدات: "حضرتك أول مرة تنزل محافظة المنيا، وشرف لنا ولكل شمال الصعيد تواجد حضرتك معانا في القرية، وشكرًا على مشروع حياة كريمة الذي أضاف لنا مزيدًا من التطورات".
 
وقال أحد أهالي المنيا، موجها حديثه للرئيس السيسي: "أهلاً وسهلا بسيادة الرئيس المحترم.. رئيسي عبد الفتاح السيسي، أهلا وسهلا في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، وربنا يحفظك"
 
ورد الرئيس السيسي التحية لأهالي قرية المعصرة، قائلا: "شكرا ليكم.. الدعوات دي جميلة والاستقبال يسعدني ويشرفني، والله استقبالكم ده والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه واللي طالع من قلبكم حاجة تفرحني وتشرفني جدا". 
 
وتشهد محافظة المنيا طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب. 
 
وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.
 

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