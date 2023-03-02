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الداخلية تأذن لـ41 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء

الخميس، 02 مارس 2023 10:11 ص
الداخلية تأذن لـ41 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء ادارة الجوازات
كتب – أحمد عبد الهادى

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ41 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
القرار رقم 236 لسنة 2023
القرار رقم 236 لسنة 2023

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القرار رقم 237 لسنة 2023

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تابع القرار رقم 237 لسنة 2023

تابع القرار رقم 238 لسنة 2023
تابع القرار رقم 238 لسنة 2023

 


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