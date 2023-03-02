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الحكومة: 14 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطرق بالمنيا وتوفير 81 ألف فرصة عمل

الخميس، 02 مارس 2023 02:51 م
الحكومة: 14 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطرق بالمنيا وتوفير 81 ألف فرصة عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن نصيب محافظة المنيا من مشروعات النقل وصل إلى 700 كيلو متر من الطرق الرئيسية بتكلفة 12.5 مليار جنيه، إضافة رفع كفاءة شبكات طرق داخلية بواقع 624 كيلو متر بتكلفة 1.2 مليار جنيه، حيث تصل التكلفة الإجمالى بمشروعات الطرق فى المنيا إلى 14 مليار جنيه.

 

أضاف مدبولى، فى كلمته على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة المنيا الجديدة، أن الدولة المصرية تقوم بتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى والذى يمثل أهمية لكل أهالى الصعيد، بعد شكاوى الأهالى من زيادة عدد الحوادث، فكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويله إلى مسار عملاق وينفذ على أعلى مستوى، وجرى حتى الآن تطوير 60 كيلو متر فى المسابقة من المنيا حتى القوصية بتكلفة 2.15 مليار جنيه، ليصبح 6 حارات بكل اتجاه وإنشاء عدد 6 أنفاق.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أن محافظة المنيا كان نصيبها من الكبارى، 2 محور – منها محور الفريق صفى الدين أبو شناف - على النيل بتكلفة 2.3 مليار جنيه، من إجمالى 22 محور على النيل بمحافظات الصعيد.

 

وفى مجال السكك الحديدية، قال رئيس الوزراء: "نجرى تطوير شامل للمحطات الموجودة الرئيسية والمحلية بالقرى، وقد يكون دخول قطار تالجو الإسبانى الفاخر أهم شيء يخدم أهالى الصعيد الآن حيث يقدم الخدمات للمسافرين على أعلى مستوى، ونحن نسابق الزمن من خلال المشروعات لتحسين معيشة المواطن المصري".

 

وأشار إلى أهمية مبادرة حياة كريمة، قائلا: "حياة كريمة درة مشروعات الدولة المصرية، والمنيا تمثل 13% من إجمالى قرى المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية، وبالتالى بها آلاف من المشروعات لخدمة 4.5 مليون مواطن من أهالى المنيا، بتطوير المدارس ووحدات طب الأسرة وغيرها من المشروعات، كما استطعنا من خلال تمويل المشروعات الصغيرة فى المنيا توفير 81 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال مبادرة حياة كريمة بإجمالى 1.4 مليار جنيه".

 

 

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مؤتمر رئيس الوزراء فى المنيا

 

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مؤتمر رئيس الوزراء فى المنيا

 

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كلمة أحمد حسن

 

احتفالية افتتاح مشروعات تنموية فى المنيا
احتفالية افتتاح مشروعات تنموية فى المنيا

 

أحمد حسن (2)
أحمد حسن 

 

أحمد حسن فى احتفالية افتتاح مشروعات بالمنيا
أحمد حسن فى احتفالية افتتاح مشروعات بالمنيا

 

أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي
أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي

 

أحمد حسن
أحمد حسن

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (1)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (2)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (3)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (4)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 
 
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (5)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 
 
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (6)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا
 
د. مصطفى مدبولى
كلمة مصطفى مدبولى

 

كلمة مدبولي فى افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا
كلمة مدبولي فى افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا

 

مدبولى
مدبولى

 


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