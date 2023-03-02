"الجمهورية الجديدة" تعيد الحياة لقطاع الطرق بالمنيا.. اعرف التفاصيل

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد قطاع الطرق والكبارى بمحافظة المنيا خلال الفترة الماضية نقلة نوعية كبيرة، والتى ساهمت فى الحفاظ على أرواح المواطنين ومما يميز محافظة المنيا، أنها ترتبط بشبكة من الطرق التى تربطها بالمحافظات الأخرى منها الطريق الصحراوى الغربى والشرقى وطريق الشيخ فضل - راس غارب، وقد بلغت اطوال الطرق المرصوفه فى 2019إلى 2020 نحو 3.9الف كيلومتر كما بلغ عدد الكبارى التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى 29كوبرى عام 2020.

وقد تم تنفيذ 38 مشروعا بقطاع الطرق بتكلفة 12.34مليار حنيه حتى 2022،منها طرق داخليه والمحاور والطرق الرئسية واهمها تطوير المرحلة الثانية من طريق الصعيد الصحراوى الغربى المنيا ديروط بطول 42 كيلومتر بنطاق المحافظة بتكلفة 1.5مليار جنيه، ايضا وصلة طريق الشيخ فضل راس غارب بتكلفة 137مليون جنيه ووصلة المنيا راس غارب بطول 55كيلومتر بتكلفة 652مليون جنيه ووصلة ملوى لربط كوبرى النيل بالطريق الصحراوى الغربى بكول 29كيلومتر بتكلفة نحو 111مليون جنيه، وانشاء كوبرى بنى مزار العلوى بتكلفة 450مليون جنيه وكوبرى الشهيد الرائد احمد محمد عبده اسماعيل بتكلفة 200مليون جنيه بالاخصاص بمدبنة المنيا.

بينما يعد محور صفى الدين ابوشناف سمالوط سابقا أحد أهم المشروعات بمصر وتبلغ تكلفته الاجمالية 1.8مليار حنيه، ويمتد بطول 24كبلومتر وعرض 21 متر، بالاضافة إلى تطوير اشارات السكة الحديد، وقد بلغت إجمالى التكلفة الاستثمارية لقطاع الطرق والنقل بالمحافظة خلال الفترة من 2014حتى 2022 12.8مليار جنيه.

قطاع الكهرباء والطاقة

تم ضخ استثمارات ضخمة فى مجال الكهرباء والطاقة، حيث شهدت محافظة المنيا خلال الفترة الماضية إنشاء محطات جديده ولوحات توزيع ومغذيات واحلال وتجديد للمحولات والشبكات، باجمالى تكلفة استثمارية 4.45مليار جنيه و244.96 مليون دولار و48.7مليون يورو، وجارى تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء باجمالى تكلفة استثمارية 215.5مليون جنيه حتى 2021.

ويعد إنشاء مركز التحكم الاقليمى احد المشروعات العملاقة وبلغت التكلفة الاجمالية 4.2مليون دولار و24.39 مليون يورو و28.7مليون جنيه ويخدم المشروع الفيوم وبنى سويف والمنياواسيوط والوادى الجديد لعدد 106محطات بجهود "132كيلوفولت/66كيلوفولت/33كيلوفولت، وبسبب تلك الجهود المبذولة بلغ عدد المشتركين بشبكة الكهرباء حتى نهاية عام 2021نحو 1.4مليون مشترك مقارنه ب 1.1مليون مشترك عام 2014،وقد بلغت اجمالى التكلفة الاستثمارية لقطاع الكهرباء 4.6مليار جنيه.