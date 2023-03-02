البورصة تغرم شركتى "شارم دريمز" و"الشرقية للأمن الغذائى" 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد با لبورصة المصرية ، توقيع التزام مالي على شركتي شارم دريمز للاستثمار السياحي، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الأولى أحكام المادتين 30، 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.