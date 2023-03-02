البرازيل تحظر استخدام الحيوانات في اختبارات صناعة مستحضرات التجميل

فاطمة شوقى

حظرت الحكومة البرازيلية استخدام الحيوانات الفقارية في الاختبارات المعملية لصناعة مستحضرات التجميل والعطور ومستلزمات النظافة الشخصية، وفقا لصحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يمنع استخدام الكلاب والقطط والارانب والفئران، بشكل خاص، في البحث العلمى والتطوير ومراقبة جودة مستحضرات التجميل والعطور ومستلزمات النظافة الشخصية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار لا تؤثر على تطوير اللقاحات أو الأدوية في المجال الصحي، وتمت الموافقة على اللائحة في العام الماضي من قبل الكونجرس وتنص على أن تكيف الشركات مع هذا النوع من الأساليب البديلة يجب ألا يتجاوز عامين.

اكتسبت العملية في الكونجرس زخمًا في عام 2013 ، عندما أنقذ نشطاء 178 كلبًا و 7 أرانب تستخدم في مختبر في ولاية ساو باولو لاختبار منتجات جديدة لصناعة مستحضرات التجميل والعطور.