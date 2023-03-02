اليوم السابع
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الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية فى وقتها

الخميس، 02 مارس 2023 05:27 م
الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية فى وقتها نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة
كتبت – مرام محمد

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ثمن مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، مشيرا إلى أن القرار جاء في وقت هام لتخفيف أعباء الحياة اليومية والتحديات الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، وأن هذه الإجراءات تعد بمثابة دعم حقيقي للمواطن البسيط.

وأوضح أن حزمة القرارات الرئاسية شملت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).

وتابع أن توجيهات الرئيس شملت زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.


الحد الأدنى للأجور

رفع الحد الأدنى للجور

الرئيس السيسي



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