الإنقاذ النهرى بالبحيرة ينجح فى انتشال جثة طفل بعد قتله لسرقته بالنوبارية

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت فرق الإنقاذ النهرى بالبحيرة بالعثور على جثمان فتحى م.م 13 عام ويسكن بمحطة 2 بأبو المطامير، بعد قيام أشخاص بسرقة التوكتوك الخاص به وإلقائه بترعة ناصر فى الظهير الصحراوى، تم نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين قيام أسرة "فتحى ف م 13عاما" مقيم بقرية محطة 2 ويعمل سائق توك توك بابلاغ مركز شرطة وادى النطرون بغياب نجلهم منذ ثلاثة أيام وأتهموا مجهولين بسرقة الدراجة البخارية " توكتوك " الخاص به أثناء عمله وإلقاء بجثته بأحلى الترع .

وكثفت قوات الإنقاذ النهرى بوادى النطرون من جهودها لتمشيط الترع النهرية خاصة مشروع ناصر للبحث عن جثة الطفل المختفى .

كما تم تشكيل فريق أمنى من وحدة مباحث وادى النطرون لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.