كتب محمد جمال

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالى الروسية أن الوضع فى منطقة كليموفسكى بمقاطعة بريانسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا تحت السيطرة. وقالت الهيئة فى بيان اليوم الخميس: " إن الوضع في بلدات منطقة كليموفسكي بمقاطعة بريانسك تحت سيطرة رجال إنفاذ القانون"، مشيرة إلى أن قواتها تقوم بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية القضاء على مجموعة أوكرانية مسلحة تسللت إلى قرية حدودية في مقاطعة بريانسك.

وأوضح البيان أن الأمن الفيدرالي الروسي والقوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية تتخذ في "كليموفسكي" الحدودية بمنطقة بريانسك الإجراءات اللازمة لتصفية المسلحين الأوكرانيين المتطرفين، الذين انتهكوا حدود الدولة الروسية واحتجزوا رهائن. وكان حاكم منطقة بريانسك أعلن في وقت سابق من اليوم أن قوات الأمن الروسية انتشرت فى بلدات سوشاني وليوبتشاني بمنطقة بريانسك دون إعطاء تفاصيل دقيقة عن عدد المجموعات الأوكرانية المسلحة، التي اخترقت المنطقة، ولا عن عدد الرهائن المحتجزين. من جانبها،أفادت هيئة الطوارئ في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى المنطقة.