على صعيد متصل تعرضت منطقة "كليموفسكي" في بريانسك لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة أوكرانية. وقال حاكم المنطقة:"نتيجة إسقاط المسيرة الأوكرانية، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني". يُذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت اليوم أيضا منطقة روسية حدودية أخرى في كورسك.


وأشار حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إلى قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية "تتكينو" بمنطقة كورسك، ما أسفر عن وقوع ضحايا. وفي هذا السياق، أصدر حاكم منطقة "تولا" الروسية (تقع على بعد 4 ساعات من موسكو) تعليمات بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة بعد وقوع حوادث فى المناطق الحدودية لروسيا.