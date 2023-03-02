أعلنت هيئة الأمن الفيدرالى الروسية أن الوضع فى منطقة كليموفسكى بمقاطعة بريانسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا تحت السيطرة. وقالت الهيئة فى بيان اليوم الخميس: " إن الوضع في بلدات منطقة كليموفسكي بمقاطعة بريانسك تحت سيطرة رجال إنفاذ القانون"، مشيرة إلى أن قواتها تقوم بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية القضاء على مجموعة أوكرانية مسلحة تسللت إلى قرية حدودية في مقاطعة بريانسك.
وأوضح البيان أن الأمن الفيدرالي الروسي والقوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية تتخذ في "كليموفسكي" الحدودية بمنطقة بريانسك الإجراءات اللازمة لتصفية المسلحين الأوكرانيين المتطرفين، الذين انتهكوا حدود الدولة الروسية واحتجزوا رهائن. وكان حاكم منطقة بريانسك أعلن في وقت سابق من اليوم أن قوات الأمن الروسية انتشرت فى بلدات سوشاني وليوبتشاني بمنطقة بريانسك دون إعطاء تفاصيل دقيقة عن عدد المجموعات الأوكرانية المسلحة، التي اخترقت المنطقة، ولا عن عدد الرهائن المحتجزين. من جانبها،أفادت هيئة الطوارئ في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى المنطقة.
على صعيد متصل تعرضت منطقة "كليموفسكي" في بريانسك لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة أوكرانية. وقال حاكم المنطقة:"نتيجة إسقاط المسيرة الأوكرانية، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني". يُذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت اليوم أيضا منطقة روسية حدودية أخرى في كورسك.
وأشار حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إلى قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية "تتكينو" بمنطقة كورسك، ما أسفر عن وقوع ضحايا. وفي هذا السياق، أصدر حاكم منطقة "تولا" الروسية (تقع على بعد 4 ساعات من موسكو) تعليمات بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة بعد وقوع حوادث فى المناطق الحدودية لروسيا.
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