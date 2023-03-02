الأرصاد تكشف عن أعلى درجات حرارة مسجلة.. وتحذر من رياح مثيرة للرمال

محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح مع تقدم الوقت تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد .

وتابعت: أما عن درجات الحرارة الأن طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية هى:

القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية .

الأسكندرية 27 درجة مئوية .

مرسى مطروح 24 درجة مئوية .

المنيا 30 درجة مئوية.

أسيوط 30 درجة مئوية .

شرم الشيخ 30 درجة مئوية .

الغردقة 30 درجة مئوية .

مرسى علم 28 درجة مئوية.

الأقصر 29 درجة مئوية .

أسوان 31 درجة مئوية.

أبوسمبل 28 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس ، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء بالجمهورية ، وفرص أمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.