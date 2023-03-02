اعتقال أرجنتينى بتهمة ضرب خنزير برى مهدد بالانقراض وسرقة قرد "تيتى".. فيديو

فاطمة شوقى

ألقت شرطة "بوينس آيرس" الأرجنتينية القبض على رجل قام بضرب خنزير، معرض لخطر الانقراض، وتم سحبه بعيدا ، كما أنه متهم بسرقة قرد من نوع "تيتى"، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم الذى يبلغ 38 عاما ويدعى لويس ميجيل بوستامينتى، قفز من سياج حديقة بشارع إيرولا ودخل منطقة الخنازير البرية في بيكارى ، واستطاعت كاميرات المراقبة تسجيل اقتحامه للمكان وقيامه بضرب الخنزير البرى المهدد بالانقراض بحجر وأمسك به وجره الى البوابة التي دخل منها، ووضعه في كيس وهرب.

وأوضحت الصحيفة أن شرطة بوينس آيرس استطاعت التوصل للمتهم بينما كان يحمل الحيوان الذى كان ينوى بيعه للحصول على المزيد من الأموال، وتم نقل الحيوان الى العيادة البيطرية لمعالجته سريعا ، ووفقا للتقارير فإنه في حالة خطيرة.

وأضافت الصحيفة أنه يتم التحقيق مع الشاب الأرجنتيني بتهمة خطف قرد من نوع "تيتى" الذى كان في الشهر الماضى .

وتضم الارجنتين حديقة تسمح للسياح الاقتراب من الحيوانات المفترسه والتعامل معها وركوب الاسود ومعانقه الدببه والنمور والفهود وذلك مقابل 50 دولار وتوقيع تعهد بإخلاء مسؤوليه الحديقة من أي أضرار يتعرض لها السائح .