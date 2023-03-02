ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطارين بوسط اليونان إلى 42 شخصا

ونقل موقع (جريك ريبورتر) الإخباري اليوناني اليوم الخميس، عن فرق الإنقاذ قولها "إن الحصيلة الرسمية المؤكدة قد ارتفعت إلى 42 قتيلا.. ومن بين 72 من الركاب المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خرج 15 منهم، في حين سيبقى 57 في المستشفى، وتتم معالجة 6 منهم في وحدات العناية المركزة.

واصطدم قطاران في اليونان؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، حيث وقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.