إنهاء 250 قرار تصالح على مخالفات البناء فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت المهندسة سلوى فهيم إسحاق مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، عن تفاصيل إنجازات المركز التكنولوجي، والتي شملت إنهاء 250 قرار تصالح على مخالفات البناء نموذج 10، وكذلك الإنتهاء من تسجيل وأرشفة الكم التراكمي لرخص البناء بالمدينة، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2022 وحتى فبراير 2023.



وأضافت المهندسة سلوى فهيم إسحاق، فى بيان صحفى، أنه شملت إنجازات المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، بالنسبة لنموذج 10 تم التصالح بإجمالي (250) قرار، حيث أن بيان صلاحية طبقاً لـ لقانون (119) لسنة 2008 شمل (18) رخصة طبقاً لـ(119) لسنة 2008 عدد (4) رخص، وفي بيان صلاحية طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة عدد 19، وتراخيص بناء طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة عدد (19)، ورخص إشغالات (594)، ورخص محلات طبقاً للقانون 154 لسنة 2019 عدد (67) رخصة.



وأوضحت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من تسجيل الكم التراكمي والارشفة على المنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبيانه طبقاً للآتي:- (رخص البناء 22100 - رخص المحلات 5680 - قرارات إزالة 14782 - المحاضر 10757 - التحقيقات 1436 - القضايا 1382 - القرارات 1240 - البحوث 642)، حيث تم رفع حالة الإستعداد للإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح لسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع الأحياء التابعة لمدينة الأقصر، وإنهاء جميع الإجراءات لسرعة التصديق عليها.



فيما اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتصديق على عدد 20 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة الأقصر نموذج "10"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن باستكمال وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بقرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة وسرعة التصديق عليها، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك.



ومن جانبه أوضح كلاً من المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مارجريت مرقص مسؤول ملفات التصالح، أنه تم التصديق على عدد 20 قراراً لحالات تصالح على مخالفات البناء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 202 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.