إنشاء وتوسعة وإحلال 497 مدرسة بـ 2.1 مليار جنيه.. أبرز مشروعات التعليم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا تطورًا ملحوظا فى قطاع التعليم، خاصة التعليم الفنى والأساسى، والذى بلغت تكلفته الإجمالية نحو 2.1مليار جنيه، بين إنشاء مدارس وتوسعة أخرى وإحلال وتجديد مدارس بمختلف مراكز المحافظة.

حيث تم إنشاء وتوسعة وعمل إحلال كلى وجزئى لـ 497 مدرسة بالمحافظة، من 2014حتى 2022،بالإضافة إلى أعمال تطوير وصيانة شاملة ورفع كفاءة للمدارس القائمة، وتوريد التجهيزات اللازمة للمدارس القائمة من خلال مدبرية التربية والتعليم بالمنيا.

وجار العمل على إنشاء وتوسعة وإحلال كلى وجزئى لـ 27 مدرسة ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية 2022/2023 بتكلفة 160.6مليون جنية، وقد استحوذ التعليم قبل الجامعى على 8.3٪ من إجمالى الاستثمارات العامة الموجهه للمحافظة فى عام2021/2022 بتكلفة تقدر ب 281.2مليون جنيه وتخصيص مبلغ 100مليون جنيه لإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى ومبلغ 50 مليون جنية لإحلال وتجدبد بعض المدارس وإعادة تأهيل أخرى بمبلغ 31.3 مليون جنيه.

إلى جانب إنشاء وتجهيز فصول للمدارس الثانوية بمبلغ 30مليون جنيه وإنشاء وتجهيز فصول لمدارس اللغات بمبلغ 16مليون جنيه، وقد كان نصيب التعليم قبل الجامعى الأزهرى الانتهاء من 14معهدًا أزهريًا بإجمالى 5996 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت نحو 107.2 ملايين جنيه خلال 8 سنوات.

يذكر ان محافظة المنيا يوجد بها 488 معهدًا أزهريًا، يستفيد منها 101.77 تلميذ و58.81٪ من المعاهد مزود بحاسب ألى ويبلغ كثافة الفصول فى المعاهد الأزهرية 37.62 تلميذ لكل فصل.