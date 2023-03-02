إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمدخل معبد فيلة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 4 أشخاص، فى حادث تصادم، وقع مساء اليوم، الخميس، بالقرب من مدخل معبد فيلة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان ، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية "موتوسيكل" و"توك توك"، وذلك بمنطقة الخزان شرق بالقرب من مدخل معبد فيلة بمدينة أسوان، ووجه مدير المرفق بالدفع بثلاث سيارات لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم: "مصطفى محمد مصطفى 17سنة، مصاب بجرح قطعى بالوجه، وأحمد صلاح أحمد 16 سنة، اشتباه نزيف، وزياد على عبد القادر 22 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وأحمد محمد 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيسر، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأصيب أيضا 8 أشخاص، اليوم، الخميس، فى حادث اصطدام سيارة أجرة "كبود" فى عامود إنارة على طريق كوم أمبو الزراعى بالقرب من كوبرى كيما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت أسوان أيضا، إصابة ثلاثة أشخاص مساء اليوم، فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك، على طريق مدخل قرية كركر جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.