إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق جنيفة - السويس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعي بوصول 12 شخصا مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم و العلاج اللازم وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفا السويس.

وكان شخص قد لقى مصرعه، اليوم، متأثرا بإصابته، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة أثناء عبوره طريق" بلبيس أبو سمران" اتجاه العاشر من رمضان، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" أمام منطقة أبو سمران نطاق مركز بلبيس، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص مصرع شخص متأثرا بإصابته إثر تصادم سيارة به أثناء عبوره الطريق، تم الدفع بسيارة اسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الانتهاء من الإجراءات القانونية.