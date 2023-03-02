إصابة شخصين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان فى حادث انفجاء أسطوانة بوتاجاز، بمنزل بقرية منشأة طنطاوي، بمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز، بمنزل بقرية منشأة طنطاوي، بمركز سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتيين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان الطريق السياحي لبحيرة قارون، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخري أجرة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بعد نزلة الطريق الإقليمي، بإتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت لتحقيق.

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.