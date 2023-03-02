اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخماد حريق شب داخل شقتين سكنيتين فى العمرانية والمنيب دون إصابات

الخميس، 02 مارس 2023 02:08 م
إخماد حريق شب داخل شقتين سكنيتين فى العمرانية والمنيب دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع عيد العربى بمنطقة العمرانية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع محمد فريد فى منطقة المنيب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية  فى منطقة العمرانية والمنيب، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق ، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم  دون إصابات.
 

حريق شقق

اخبار الحوادث

امن الجيزة

العمرانية

المنيب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة