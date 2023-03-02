إخلاء 20 أسرة من عقار القباري في الإسكندرية بعد انهياره

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية إخلاء 20 أسرة الذين يقطنون في عقار القباري الذي وقع به إنهيار سقفهن وسبب إصابة مسن من أحد سكانه، لافتة إلى أن الإخلاء من أجل الحفاظ على سلامة السكان.

وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية من أجل توفير مكان لهؤلاء الأسر لحين ايجاد حل لترميم هذا العقار الذي قد صدر له قرار ترميم مسبقاً ولم ينفذ.

ويعد أحد المساكن الشعبية في الإسكندرية ويحتوى على العدد الكبير من الأسر الذين يحتاجون إلى مساعدة، لذا يجرى التنسيق لمساعدتهم.

جاء ذلك بعدما أصيب مسن إثر سقوط سقف حجرة من الطابقين الخامس والرابع إلى الثالث بأحد العقارات بمنطقة القباري بالإسكندرية، دون وقوع وفيات.