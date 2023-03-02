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أول صور للممر المكتشف داخل هرم خوفو.. طوله 9 أمتار

الخميس، 02 مارس 2023 11:09 ص
أول صور للممر المكتشف داخل هرم خوفو.. طوله 9 أمتار الممر المكتشف داخل هرم خوفو
كتب محمد أسعد

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ينشر اليوم السابع أول صور للممر المُكتشف حديثًا داخل هرم خوفو وطوله 9 متر، والذي أعلن عن اكتشافه وزير السياحة والآثار اليوم في مؤتمر صحفي عالمي حضره العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والاجنبية.
 
أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن نتائج مشروع استكشاف الأهرامات "سكان بيراميدز"، وذلك في مؤتمر صحفي ضخم حضره العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
 
وقال وزير السياحة والآثار خلال كلمته إن منطقة الأهرامات أهم وأبرز آثار العالم وزيارتها كانت ومازالت حلم الملايين حول العالم، وتحرص الدولة المصرية على الاهتمام بآثار مصر وحضارتها.
 
أشار إلى أن مشروع استكشاف الأهرامات تم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار موجها الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع.
 
وقال إن نتائج البحث أظهرت وجود ممر بطول 9 متر داخل هرم خوفو مؤكدًا الاستمرار في العمل باستخدام الأساليب العلمية المتطورة للكشف عن عظمة الحضارة المصرية العريقة.
 
حضر المؤتمر الصحفي عدد من وزراء السياحة والآثار السابقين، كالدكتور خالد العناني، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والعالم الأثري الدكتور زاهي حواس، ورئيس جامعة القاهرة.
 
ومشروع استكشاف الأهرامات بدأ في عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP ويقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية وهي أحدث التقنيات في مجال المسح.
 
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