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أهالي قرية المعصرة بالمنيا يرحبون بالرئيس السيسي: "زيارتك تشريف لنا"

الخميس، 02 مارس 2023 12:38 م
أهالي قرية المعصرة بالمنيا يرحبون بالرئيس السيسي: "زيارتك تشريف لنا" أهالي قرية المعصرة بالمنيا يرحبون بالرئيس السيسي
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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رحب عدد من أهالي قرية المعصرة بمركز ملوي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة المنيا.
 
وقالت إحدى السيدات: "حضرتك أول مرة تنزل محافظة المنيا، وشريف لنا ولكل شمال الصعيد تواجد حضرتك معانا في القرية، وشكرًا على مشروع حياة كريمة الذي أضاف لنا مزيدًا من التطورات".
 
وقال أحد أهالي المنيا، موجها حديثه للرئيس السيسي: "أهلاً وسهلا بسيادة الرئيس المحترم.. رئيسي عبد الفتاح السيسي، أهلا وسهلا في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، وربنا يحفظك"
 
ورد الرئيس السيسي التحية لأهالي قرية المعصرة، قائلا: "شكرا ليكم.. الدعوات دي جميلة والاستقبال يسعدني ويشرفني، والله استقبالكم ده والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه واللي طالع من قلبكم حاجة تفرحني وتشرفني جدا". 
 
 
وتشهد محافظة المنيا طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب. 
 
وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.
 
 

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