أمين مستقبل وطن فى دمياط: قرارات اليوم هدية من الرئيس لشعبه لتوفير حياة كريمة

دمياط - هيثم مراد

أشاد النائب محمد الحمادى الحصى، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، بشأن إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، موضحا أن الرئيس يشعر بما يحتاجه المواطن المصرى فهو رئيس إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف الحصى أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس هدية من الرئيس لشعبه في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائما يشغله المواطن المصري كي يحيا حياة كريمة، وظهر ذلك واضحا من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة والقرارات المرتبطة بتحسين الأجور، قائلا: "شكرا للرئيس السيسى".

وأوضح أمين مستقبل وطن بدمياط أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية في كل ربوع الوطن تضحد كل الأكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات المهمة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية..

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى..

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.