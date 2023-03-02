اليوم السابع
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أمين حماة الوطن بقنا: توجيهات الرئيس برفع الأجور أحد إنجازات الدولة الأخيرة

الخميس، 02 مارس 2023 07:34 م
أمين حماة الوطن بقنا: توجيهات الرئيس برفع الأجور أحد إنجازات الدولة الأخيرة اللواء الحسن على عباس، أمين عام حماة الوطن بقنا
قنا- صابر سعيد

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قال اللواء الحسن على عباس، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، إن التوجيهات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الأجور تأتي في مصلحة المواطنين، ولاسيما مع زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
 
وأوضح عباس في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن تلك التوجيهات من ضمن الإنجازات العديدة التي قامت بها الدولة مثل مشروعات الصحة والطرق والمشروع الأكبر مشروع حياة كريمة، ومن مشروعات الطرق محور "أبوتشت _دار السلام" ومحور دشنا الذي يتم العمل فيه ومحور جرجا وكل تلك المشروعات من ضمن الإنجازات في السنوات الماضية.
 
 
وكان قد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
 
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:
 
 
أولا:
 
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
 
 
 
ثانياً:
 
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
 
 
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
 
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
 
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
 
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
 
 
 
 
 
 

 


قرارات الرئيس

قرارات السيسي

زيادة المرتبات

الحد الأدنى للأجور

زيادة المعاشات

زيادة الاجور

زيارة السيسي للمنيا

الاعفاء الضريبي

المرتبات

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