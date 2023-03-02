أمين الشعب الجمهورى بسوهاج: قرارات الرئيس اليوم تعكس اهتمامه بالمواطن البسيط

وأكد عويضة، أن الرئيس دائما ما يثبت للجميع فى كل قرار، وكل كلمة له أن الشعب المصري والمواطن البسيط من بين أهم أولوياته وتفكيره.

وأشاد "عويضة" بتوجيه الرئيس للحكومة بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وخاصة بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً معتبرا أن هذا القرارات تمس الطبقات الكادحة التى تستحق الدعم فعليا، وهو ما يعبر نظرة السيد الرئيس بعين الاهتمام والرأفة لهذه الطبقة الكادحة.

كما أشاد رئيس حزب الشعب الجمهورى برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً وكذلك باقى القرارات الفارقة فى دخول المصريين خلال الفترة المقبلة.

وفى نهاية حديثه ، تقدم بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الإنسان والحكومة المصرية على مايبذلونه من جهد لرفع المعاناة عن الشعب المصرى وتحقيق الرضا العام لدى المصريين رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والتى تضمنت: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وتم زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023 وتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023 وتم زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.