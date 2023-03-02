أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح مشروعات ويلتقى مواطنين بقرى حياة كريمة فى المنيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات بمحافظة المنيا، ولقائه بمواطنى قرى حياة كريمة فى المنيا.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



النيابة الإدارية تتلقى طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة دفعة 2022 حتى 5 مارس



تواصل النيابة الإدارية، اليوم استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية، وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، حتى 5 من شهر مارس الحالى، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

الصحة تكشف برنامج تطعيمات المسافرين للحج للوقاية من الأمراض



كشفت وزارة الصحة والسكان، التطعيمات اللازمة للحجاج ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام 2023، حيث تتضمن التطعيمات الضرورية لأداء مناسك الحج تطعيم فيروس كورونا والالتهاب السحائى والأنفلونزا الموسمية.

الرئيس السيسي لمتطوعى حياة كريمة: بشكركم على جهدكم.. حاجة تفرح وتشرف.. فيديو



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل التطوعي في مشروعات حياة كريمة قائلا: "بشكركم على الجهد اللى انتوا بتعملوه وحقيقى حاجة تشرف وتفرح ..دي ثالث محافظة ادخل فيها الاقيهم موجودين.. طبعا كل محافظة بتقدم شبابها.. حاجة تسعد وكمان المفروض انتوا كما تكونوا سعداء وفخورين باللى انتوا بتعملوه لأن احنا سعداء وفخورين بالعمل اللى انتوا بتعلموه".

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة والعظمى والصغرى المتوقعة غدا



كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة، تزامنا مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والذى يصل ذروته اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية.

أول صور للممر المكتشف داخل هرم خوفو.. طوله 9 أمتار



ينشر اليوم السابع أول صور للممر المُكتشف حديثًا داخل هرم خوفو وطوله 9 متر، والذي أعلن عن اكتشافه وزير السياحة والآثار اليوم في مؤتمر صحفي عالمي حضره العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والاجنبية.

بشاير الخير .. التموين تبدأ استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى



وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر، بتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل اى عقبات تواجه عمليات التوريد طوال فترة الموسم الحالي، لافتا الى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان " بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات الغذائية.

الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع أهالى قرية المعصرة وسط لقاء مفتوح مع المواطنين.. فيديو



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تناول الإفطار مع أهالي قرية المعصرة، حيث حرص الرئيس السيسي على التواجد مع أهل القرية، والتواصل معهم بشكل مباشر في لقاء مفتوح.

الصحة: تحاليل المقبلين على الزواج تتم فى سرية تامة وتتسم بالخصوصية



قالت وزارة الصحة والسكان إن تحاليل المقبلين على الزواج تتم في سرية تامة وتتسم بالخصوصية الكاملة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

اصطفاف أكثر من 1500 متطوع من تحالف "العمل الأهلى" لاستقبال الرئيس السيسي بالمنيا



اصطف أكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية "المعصرة" بمحافظة المنيا.

فرص عمل للإناث برواتب تبدأ من 4000 جنيه.. اعرفى الشروط وطريقة التقديم



كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للفتيات بإحدى المؤسسات في محافظة المنوفية برواتب تبدأ من 4000 جنيه، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030.

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون بالنيابة العامة دفعة 2022



تنتهى النيابة العامة، اليوم الخميس الموافق 2 مارس، من تلقى طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث"، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

الصحة: فحص 4 ملايين و515 ألف طفل ضمن "الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع"



أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملاييين 515 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

غرفة شركات السياحة تنفى صدور اشتراطات جديدة خاصة بالسفر لأداء العمرة



تداولت عدد من الصحف والمواقع الالكترونية مؤخرا تصريحات صحفية مغلوطة، حول ضوابط وقواعد سفر المصريين لأداء العمرة، ونسبت بعضها تلك التصريحات المغلوطة إلى مصادر في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة دون أن تذكر اسم ووظيفة تلك المصادر، وادعت تلك التصريحات وجود شروط جديدة وضعتها الغرفة لسفر المعتمرين.

جلوبال بترول برايس: مصر بالمركز الـ7 عالميا فى الأقل سعرا لبيع البنزين



كشفت "جلوبال بترول برايس" فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.

"الصحة" تعلن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم 2023



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج ، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.

وزير السياحة والآثار يعلن اكتشاف ممر طوله 9 أمتار داخل هرم خوفو



أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثارعن نتائج مشروع استكشاف الأهرامات "سكان بيراميدز"، وذلك في مؤتمر صحفي ضخم حضره العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى



يغيب حسين الشحات لاعب الأهلى عن المشاركة فى مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى يوم السبت المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لظروف الإصابة.

بعد اتهامه بالاغتصاب.. زوجة أشرف حكيمي تسرع إجراءات الطلاق



اتخذت الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك إجراءات سريعة وطلبت الطلاق من زوجها اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعد اتهامه باغتصاب فتاة عشرينية داخل منزله في باريس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

مشروعات التنمية تروى شرايين سيناء.. تطوير ميناء العريش البحرى.. التوسع فى محطات المياه والتجهيز لبناء منطقة صناعية.. الانتهاء من سلسلة تجمعات تنموية بالوسط.. ورفح الجديدة أحدث مدينة عمرانية على حدود مصر الشرقية



تشهد محافظة شمال سيناء تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة، أبرزها إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومحطات كهرباء وتحلية مياه، وتطوير ميناء العريش وكليات جامعة العريش، وتجمعات تنموية بوسط سيناء.

الرئيس السيسي يصل المنيا لافتتاح مشروعات حياة كريمة.. 1500متطوع من تحالف العمل الأهلي فى استقباله.. الرئيس يتبادل التحية مع الأهالي.. تناول الإفطار بقرية المعصرة.. ويوجه خطابا مهما للمواطنين من ملوى.. فيديو



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى محافظة المنيا، وحرص على تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وكذلك مدينة المنيا الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى خطابا مهما اليوم من المنيا.

حياة كريمة تغير حياة أهالى"المعصرة" بالمنيا.. 29 مشروعا خدميا تشمل فرع توثيق للشهر العقارى.. إنترنت فائق السرعة.. مركز شباب ومدارس ومحطة مياه ومكتب بريد.. والأهالى: أحلامنا تحققت وقريتنا تحولت إلى مدينة



قرية المعصرة إحدى قرى مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، تحولت فى وقت قصير جدا إلى أول قرية نموذجية على أرض محافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى حولت القرية من المعاناة من نقص الخدمات، إلى قرية نموذحية تضم 29 مشروعا خدميا متنوعا، يسهم فى توفير كل الخدمات داخل القرية، وضمت مشروعات لأول مرة لتحقق أحلام الأهالى فى الحياة الكريمة، فلا يوجد مشروع خدمى إلا وتم تنفيذه داخل القرية، ليرفع الحمل عن كاهل الأهالى من كبار السن والنساء، كما ساهمت تلك المشروعات فى توفير المئات من فرص العمل بداخلها، حتى أصبحت مبادرة حياة كريمة شاهدا على إنجاز كبير تحقق، وحول أحلام الأهالى إلى واقع جميل.