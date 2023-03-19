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53 جنيها للبلطى.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد

الأحد، 19 مارس 2023 04:00 ص
53 جنيها للبلطى.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد سمك - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السمك استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 53 جنيها و55 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 48 و51 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و 45 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 60 و100 جنيه، بحسب شعبة الأسماك .

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.

 


البلطي

أسماك البلطي

أسعار البلطي

أسعار السمك



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