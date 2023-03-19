22 مارس.. مزاد علنى لاستغلال 4 شوارع لانتظار المركبات بالأقصر بتأمين 20 ألف جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، لعقد فعاليات مزاد علنى يوم 22 مارس الجارى لاستغلال 4 شوارع لانتظار المركبات بتأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، حيث تباع كراسة المزايدة فى جزيرة العوامية وذلك تنفيذً للقانون رقم 182 لسنة 2018م، ورقم القانون رقم 150 لسنة 2020 م، ولائحتهما التنفيذية مكملا للإعلان.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة لاستغلال وتشغيل عدد أربعة شوارع لإنتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر، وذلك لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً (الشركات فقط)، حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 20000 جنيه، وثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 340.90 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2023م.

وتباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وللاستعلام ت . ف / 0952281578 ــ 01098101081، حيث تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، وـ يمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من (www.etenders.gov.eg)، وذلك تنفيذً للقانون رقم 182 لسنة 2018م، ورقم القانون رقم 150 لسنة 2020 م، ولائحتهما التنفيذية مكملا للإعلان.

فيما عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 2 لعام 2023 بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، حيث تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة إسنا ومدينة الطود، وبذلك يتم الانتهاء من اعتماد كافة المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

كما تضمنت أعمال الجلسة موقف تحديث المواقع الإلكترونية وتوثيق الصفحات الرسمية للجهات على شبكات التواصل، وبدء إجراءات إعادة تفعيل المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع أجهزة الدولة المعنية والتكامل لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة، وذلك بحضور كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.