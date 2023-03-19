وزيرة التضامن: ننفذ برنامجا لنشر التوعية بقضايا الختان والزواج المبكر

وافتتحت القباج على هامش المؤتمر معرض منتجات الأسر المنتجة من إنتاج السيدات وذوى الإعاقة من أعضاء الكتلة على مستوى الجمهورية، مشيدة بالمعروضات المختلفة من الاكسسوارات والمنتجات اليدوية ومشغولات التريكو والخشب واكسسوارات الخاصة بشهر رمضان الكريم والمشغولات القطنية المطرزة، كما تابعت استعراضًا فنيا تحت عنوان" أم شهيد" قدمه فريق الصخرة، كما قامت بتكريم عدد من الأمهات المثاليات وقامت بتسليمهن عدد من الهدايا.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركةفى الاحتفالية، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت اهتماما واولوية لحقوق السيدات وذوى الإعاقة والمجتمع المدنى، موضحة أن المؤتمر الذى نشهد فعالياته ويقام لمناقشة قضية الوعى بأبعادها المختلفة يأتى فى إطار أهمية هذه القضايا وأهمية ترسيخ الوعى بعدد من القضايا المتعلقة بالتنمية.

وأشارت القباج إلى أن برنامج وعى للتنمية المجتمعية يعمل على 12 قضية تمثل أهم قضايا التنمية، حيث العلاقة الوثيقة بين تنمية الوعى والتنمية المستدامة، ويهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدى إلى مجتمع قوى متماسك، يعظم الاستثمار فى البشر، مما يساهم فى رشد الفكر وترشيد الموارد، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للمجتمع والدولة.

ويمثل برنامج "وعي" القوة الناعمة بما يجسده من نشر وتعزيز التغيير المجتمعى وترسيخ مبادئ المواطنة والمشاركة ونبذ كافة أشكال التنمر، والعنف، والتطرف، ونشر التوعية بقضايا الختان والزواج المبكر وأهمية التعليم وعمل المرأة ومكافحة المخدرات والتعاطى، كذلك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ إضافة إلى برنامج مواطنة الذى يعمل على احترام التنوع وثقافة قبول الآخر.

وأوضحت القباج أن مجالات عمل الوزارة تتضمن كل فئات المجتمع عبر مبادراتها وبرامجها المختلفة فى مجالات الرعاية والحماية والتمكين، مشيرة إلى برامج التمكين الاقتصادى ومنها الأسر المنتجة والتى تعمل على تمكين هذه الأسر وفتح أسواق جديدة للمنتجات والتى تتميز بالدقة والجودة والطابع التراثى الأصيل، مشيرة إلى أنه تم إقامة 20 معرضا للعام الماضى شمل معارض للأثاث، بالإضافة إلى إقامة معرض بيت العرب بمشاركة 13دولة عربية، وحاليا يقام ديارنا عربية ، مؤكدة على أهمية دعم وتمكين الأسر المنتجة ودور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى بناء الاقتصاديات الكبرى، كما أكدت القباج على دور القوة الناعمة وقدرتها فى تغير الوعى وإيصال رسائل التوعية بالقضايا المختلفة.