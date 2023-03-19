وزارة الأوقاف تستقبل شهر رمضان بـ27 برنامجا دعويا.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف خطتها الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ - 2023م بعددًا من الأنشطة والبرامج الدعوية الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية المتميزة وذلك على النحو التالى:

أولًا: البرامج التلفزيونية

1. برنامج: أسماء الله الحسنى، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويذاع على الفضائية المصرية، والنيل لايف، والنيل الثقافية.

2. برنامج: فى رحاب القرآن الكريم، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

3. برنامج: ملتقى الفكر الإسلامى، على قناة النيل الثقافية.

4. الفقرة الدينية ببرنامج صباحنا مصرى على الفضائية المصرية.

5. الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

6. برنامج: فوارس الإسلام، على القناة الأولى.

7. برنامج: لقاء الإيمان على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها).

8. برنامج: صباح القاهرة على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية.

9. برنامج: لقاء الإيمان على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية.

10. برنامج: سفراء دولة التلاوة لأئمة الأوقاف حول العالم على قناة الناس.

ثانيًا: البرامج الإذاعية التى تم بثها عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم

1. برنامج: خاطرة دعوية على إذاعة القرآن الكريم، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2. برنامج: أسماء الله الحسنى على إذاعة القرآن الكريم، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

3. برنامج: داعيات إلى الله على إذاعة القاهرة الكبرى.

ثالثًا: المسابقات التشجيعية

1. مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية.

4. مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (رمضان شهر القرآن).

5. أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات: (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات.

رابعًا: البرامج التى يتم بثها عبر بعض المواقع الإلكترونية

1. برنامج: مع الصائمين ويذاع على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط للواعظات من مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها).

2. برنامج: خواطر رمضانية، على موقع اليوم السابع وصوت الأمة الإلكتروني.

3. برنامج: لقاء النوابغ ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

4. برنامج: كلمات من نور، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

5. برنامج: قرآن يتلى، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.