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هوس الثراء السريع السبب.. اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

الأحد، 19 مارس 2023 07:45 م
هوس الثراء السريع السبب.. اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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"هوس الثراء السريع دفعنا للتنقيب عن الكنز الوهمي"، بهذه الكلمات اعترف لصوص التنقيب عن الآثار في القاهرة، بعدما أوهمهم أحد الأشخاص بوجود كنز أثري أسفل عقار.
 
ونجحت الداخلية في ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان.
 
بالانتقال والفحــــص تبين قيام (4 أشخاص - مقيمين بالعقار محل البلاغ) بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم ، وعُثر على حفرة بمدخل العقار بعمق 3 متر ، وكذا الأدوات المستخدمة فى التنقيب .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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