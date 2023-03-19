ننشر مواقيت الصلاة الأحد 19/3/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:23
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:08
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30
موعد صلاة الظهر 11:59 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:19 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25
وقت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:54 م
وقت صلاة العشاء 7:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:13
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