نصائح غذائية فى أول يوم صيام.. ابعد عن الأطعمة الحارة والمقلية

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب أيام شهر رمضان الكريم، ومع أول أيام الصيام يشعر البعض بالجوع والعطش الشديد الذى يمكن أن يؤدى إلى اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة.

فقد يشعر الكثير برغبة شديدة في تناول الكثير من الطعام مع انتهاء أول يوم للصيام فى شهر رمضان، وهو ما يسبب مشاكل صحية كثيرة خاصة في الجهاز الهضمى.

وأوضح موقع "healthline"، أن الكثير يقع فى خطأ لتناول وجبات طعام دسمة للغاية مع أول يوم صيام فترة تصل إلى 15 ساعة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى الشعور بالتخمة والخمول بعد وقت قصير من الفطار.

من ضمن العادات الخاطئة شرب كمية كبيرة من المياه المثلجة دفعة واحدة وعلى معدة فارغة مما يتسبب في حدوث تقلصات وصدمة، مما يتسبب فى الشعور ببعض الألم بالمعدة،

نصائح صحية لوجبة الإفطار في رمضان