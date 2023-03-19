مُستوطنان إسرائيليان يحاولان الاعتداء على كنيسة "الجثمانية" بالقدس

أ.ش.أ

حاول مستوطنان إسرائيليان، اليوم الأحد، الاعتداء على كنيسة "الجثمانية" في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس أن اثنين من المستوطنين اقتحما الكنيسة وحاولا تخريب محتوياتها، إلا أن فلسطينيًا تصدى لهما، قبل أن تعتقل شرطة الاحتلال أحد المُستوطنين، وقبل أن يلوذ الآخر بالفرار من المكان.

وهذا هو الاعتداء الخامس، الذي تتعرض له أماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود، منذ بداية العام الجاري، حيث اقتحم مستوطن مبنى كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها، كما تعرضت مقبرة الكنيسة الأسقفية لاعتداء وتكسير للصلبان، كما تعرضت البطريركية الأرمنية، في وقت سابق، إلى محاولة لاقتحامها، وخطت عبارات عنصرية على جدرانها.