منسق حياة كريمة بالأقصر: "كتف فى كتف" تدعم الفئات المستحقة وتعزز الحماية الاجتماعية

الأقصر – أحمد مرعى

قالت الدكتورة نهال مصطفي منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، إن مبادرة " كتف في كتف " التي تم إطلاقها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تأتي ضمن المبادرات الإنسانية النبيلة التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتى تدعم الفئات المستحقة وتعزز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضافت الدكتورة نهال مصطفي، لـ"اليوم السابع"، أن مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها لدعم الفئات المستحقة وتخفيف العبء عنهم، مؤكدةً أن المبادرة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجاً استعداداً لشهر رمضان الكريم، حيث أنه بالتنسيق مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر، قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع كراتين المواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان، كما قام المتطوعون بتوزيع هدايا عينية ومالية إلى المستحقين من المرضى بالأورام السرطانية.

وأشارت منسقة مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، إلى أن المبادرة تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة داخل المستشفى كاستقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية، تمهيداً لتوزيعها على المستحقين وكذلك تهنئة المرضي بقرب قدوم شهر رمضان، بجانب تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم ورسم الإبتسامة على وجوههم، حيث جاء اختيار مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر، لتوزيع كراتين المواد الغذائية داخلها، بعد المجهودات المميزة التى تقوم بها المستشفى وتقديم الخدمات الطبية المميزة والمجانية لعلاج المرضى، والوصول إلى الهدف المنشود "صعيد بلا سرطان" من خلال مجموعة من الكوادر الطبية المدربة وتوافر أحدث الأجهزة القياسية العالمية والتى تحافظ على البيئة.