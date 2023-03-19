اليوم السابع
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مصرع 17 شخصا فى حادث تحطم حافلة ببنجلادش

الأحد، 19 مارس 2023 08:54 ص
مصرع 17 شخصا فى حادث تحطم حافلة ببنجلادش تحطم حافلة - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح في بنجلادش، الأحد، جراء حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، وفقاً للشرطة.


وحسب موقع الشرق الإخبارى، تعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 8,00 صباحاً وارتطم بالفاصل الذي شُيّد مؤخراً ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة.

وكثيراً ما تقع حوادث مرور في بنجلادش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية.

ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصاً مصرعهم في حوادث طرق في بنجلادش العام الماضي.

 


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